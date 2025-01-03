Karapınar Kaymakamı Öztürk'ten, esnaf ve vatandaşlara ziyaret

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Öztürk, gazetecilere, Karapınar ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeyi destekleyeceklerini ifade etti.

Yerel işletmelerin ilçe halkına hizmet sağlamanın yanı sıra istihdam da oluşturduğunu vurgulayan Öztürk, her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti.