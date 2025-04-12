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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:27
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 86 Boranijasevic), Oğulcan Ülgün (Dk. 61 Aleksic), Jevtovic, Pedrinho (Dk. 80 Bjorlo), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Umut Nayir), Kramer

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 46 Nielsen), Koray Günter, Ogün Bayrak (Dk. 62 Bokele) Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 75 Victor Hugo), İsmail Köybaşı (Dk. 62 Nazım Sangare), Juan (Dk. 6 Emersonn), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

        Gol: Dk. 24 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Heliton (Göztepe), Dk. 74 Kramer, Dk. 76 Adil Demirbağ, Dk. 84 Ndao, Dk. 90+1 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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