Karapınar'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

Yükselol, çocukların eğitimi, güvenliği ve mutluluğu için çalışmalar yapacağını belirtti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, "23 Nisan, çocuklara verilen değerin ve geleceğe duyulan güvenin en güzel ifadesidir. Bugün çocuklarımızın hayal gücüyle, umut dolu bakışlarıyla buluşmak bizleri mutlu ediyor. Geleceğimiz onlara emanet."ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.