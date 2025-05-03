Konya'da soba yakmak isterken yaralanan çocuk, 21 gün sonra öldü
Konya'nın Sarayönü ilçesinde sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını yitirdi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını yitirdi.
Sarayönü Sanayi Sitesi'nde sobayı tutuşturmak isterken yaralanan B.Ö. (12), tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. B.Ö, ilçeye bağlı Konuklar Mezarlığına defnedildi.
B.Ö. (12), 12 Nisan'da Sarayönü Sanayi Sitesi'nde sobayı tutuşturmak isterken alevler üzerine sıçraması sonucu yaralanmış, Konya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.
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