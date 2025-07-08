Konya'da Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

Konya Valisi İbrahim Akın, kentteki asayiş ve güvenliğe ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenledi.

Akın, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ile Valilik'te düzenlediği toplantıda, Konya'nın, ülkede en büyük orman varlığına sahip 6. il konumunda olduğunu, ormanları koruma konusuna büyük önem verdiklerini söyledi.

Yangın tehlikesine karşı belirli ormanlık alanlara 1 Temmuz - 15 Ekim 2025'te girişlerin yasaklandığını hatırlatan Akın, "Vatandaşlarımızdan, bu karar doğrultusunda ormanlarımızı koruma konusunda azami hassasiyet göstermelerini, ateş ve anız yakma, sigara izmariti atma gibi yangına sebep olabilecek davranışlardan özellikle kaçınmalarını rica ediyorum." dedi.

Akın, yaz aylarının gelmesiyle kullanımı yoğunlaşan park ve bahçelerde güvenlik tedbirlerini artırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimizin aileleri ve sevdikleriyle huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri amacıyla Valiliğimiz koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve merkez ilçe belediyelerimiz iş birliğiyle 'Park ve Bahçeler Güvenlik Stratejimizi' uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar neticesinde il merkezimizde belirlenen parklarda sürdürülen yaya ve motorize 3 devriye ekip faaliyetleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde gece ışıklandırması, güvenlik kamerası ve benzeri çalışmalar artırılacak."

Kentte son 6 aydaki güvenlik ve asayiş durumunu değerlendiren Akın, terörle mücadelede 6 ayda 89 operasyon düzenlendiğini, 28 zanlının tutuklandığını, asayiş suçları yönünden, otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi 9 önemli suç başlığında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalma sağlandığını söyledi. Kişilere karşı işlenen konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olmak üzere 10 önemli suç başlığında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalma kaydedildiğini paylaşan Akın, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Akın, organize suç örgütlerine yönelik kararlı çalışmaları kapsamında son 6 ayda 61 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu kapsamda 250 kişi gözaltına alınmış, 141 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 55 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 3 organize suç çetesi çökertilirken 33 milyon 300 bin lira değerinde mal varlığına el konulmuştur." ifadesini kullandı.