        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:29 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:29
        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir evde arama yapıldı.

        Aramada 10 uyuşturucu hap ve 2 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.D, Y.E.İ, C.B. ve F.Y.Z hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

