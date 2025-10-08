Kulu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya’nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir evde arama yapıldı.
Aramada 10 uyuşturucu hap ve 2 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.D, Y.E.İ, C.B. ve F.Y.Z hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.