Seydişehir'de otomobilin dorseye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tırın dorsesine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
D.A. idaresindeki 07 NUC 09 plakalı otomobil, Alaylar İki Mahallesi Seyyit Harun Veli Caddesi'nde yol kenarında park halindeki S.Ü yönetimindeki 06 EMC 632 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü D.A ile araçtaki N.A. (32) ve F.A.A. (8) yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
