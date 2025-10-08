Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de otomobilin dorseye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tırın dorsesine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:28 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:28
        Seydişehir'de otomobilin dorseye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tırın dorsesine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        D.A. idaresindeki 07 NUC 09 plakalı otomobil, Alaylar İki Mahallesi Seyyit Harun Veli Caddesi'nde yol kenarında park halindeki S.Ü yönetimindeki 06 EMC 632 plakalı tırın dorsesine çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü D.A ile araçtaki N.A. (32) ve F.A.A. (8) yaralandı.

        Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

