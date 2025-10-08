Habertürk
        Konya Haberleri

2025 MAKTEK Konya Fuarı başladı

        2025 MAKTEK Konya Fuarı başladı

        Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde düzenlenen, 400'e yakın katılımcı firmanın yer aldığı 2025 MAKTEK Konya Fuarı, kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:33 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:11
        2025 MAKTEK Konya Fuarı başladı
        Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde düzenlenen, 400'e yakın katılımcı firmanın yer aldığı 2025 MAKTEK Konya Fuarı, kapılarını açtı.

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, MAKTEK'in hem ülke hem de coğrafya için çok kıymetli bir marka olduğunu söyledi.

        İlki 2 yıl önce düzenlenen fuarın, bu yıl da hareketli olduğunu ifade eden Ersözlü, "Üretim yapan, ihracat yapan dünyanın dev markaları şu anda fuar alanında, birbirinden şık stantlarında makinalarını ve teknolojilerini sergiliyor. Yaklaşık 700 makine, teknolojik robot sistemler ve ekipmanlar fuarda sergileniyor." dedi.

        Ersözlü, daha önce burada düzenlenen MAKTEK Fuarı'nın 200 milyon dolar değerinde bir ticari hacim oluşturduğunu, bu yıl da 250 milyon dolarlık bir ticari hacmi hep birlikte oluşturmak istediklerini belirtti.

        Fuarın tüm sektörlere hitap ettiğini vurgulayan Ersözlü, "Bu özelliğiyle dolaylı olarak, Türkiye'nin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlıyor. Savunma sanayisinden makine sanayisine, tarımdan medikale, ambalajdan plastiğe kadar tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknoloji bu fuarda sergileniyor." diye konuştu.

        MİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek de Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'nın bugün makine, otomotiv, savunma ve tarım teknolojilerinde dünyayla rekabet eder hale gelen bir sanayi şehri olduğunu ifade etti.

        Makina sektörü olarak, bu mirasın sürdürücüsü olacaklarını söyleyen İğrek, "Bugün Türkiye 80 milyar dolarlık üretim hacmi, 30 milyar dolara yaklaşan ihracatı ve yarım milyonu aşan istihdamıyla güçlü bir makine imalat sanayisine sahiptir. Bu başarı sadece ekonomik değil, teknolojiye dayalı kalkınmanın da somut bir göstergesidir. Burada sergilenen her makine, her yazılım Türkiye'nin sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden bir ülke olduğunun ispatıdır." diye konuştu.

        TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz de ülkenin en büyük firmalarından ASELSAN'ın Konya'da faaliyet göstermesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

        Konya sanayicisinden öğrenilmesi gereken şeyler olduğunu belirten Akyüz, "Bugün uluslararası rakiplerimizle baş etmek istiyorsak, birlik ve beraberlik çok önemli. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi fuarı ziyaret etmeye bekliyoruz. Onlar bizim geleceğimiz." dedi.

        Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de fuara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı.

        54 ülkeden yaklaşık 400 firmanın katıldığı fuar, 11 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

