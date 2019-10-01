Tuzakla keklik avcılığına ceza

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Konya'nın Akören ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yöntemle tuzak kurarak keklik avladığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avdan Mahallesinde kara avcılığına yönelik olarak yürüttüğü denetimde, keklik yakalama tuzağıyla keklik avı yapmak isteyen bir kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, keklik avında kullanılmak istenen 7 tuzağa el koyarken, şahıs hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından kara avcılığına muhalefet ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

KONYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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