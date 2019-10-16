Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi sınırlarındaki orman yolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 42 H 7422 plakalı otomobil, orman yolundan Karadiken Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü. Kazada otomobil sürücüsü ile açılan kapıdan düşerek aracın altında kalan eşi H.S., yaralandı. Otomobilin altında sıkışan H.S. adrese sevk edilen jandarma, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü ve eşi adrese sevk edilen ambulans tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KONYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:20

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.