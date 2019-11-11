Hüyük’ten ağaçlandırma seferberliğine 20 bin fidan desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek amacıyla yurt genelinde başlattığı “Geleceğe nefes” seferberliğine Konya’nın Hüyük ilçesi 20 bin fidan dikimiyle destek verdi.

Hüyük’te, bu günün Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyası kapsamında, Hüyük çıkışı Doğanhisar ylu üzerindeki boş alanda çok sayıda çam fidanı toprakla buluşturuldu. Hüyük Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen fidan dikme etkinliği çerçevesinde, 20 bin fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi. Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu ile Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, kampanyaya katılarak açılan çukurlarda çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Ardından fidanlara protokol üyeleri tarafından can suyu verildi. İlçede görev yapan daire amirleri, emniyet ve jandarma teşkilatı personeli, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar ve vatandaşların da yoğun katılımıyla destek verdiği ağaçlandırma çalışmasının tamamlanması sonrasında, katılımcılara yemek ikram edildi.

KONYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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