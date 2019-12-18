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AB Delegasyon Başkanı Berger Konya’da okul açılışına katıldı

İHA

Avrupa Birliği (AB) destekli "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Konya'da yapılan okul, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger ve AB devletlerinin büyükelçilerinin katıldığı törenle açıldı.

AB Delegasyon Başkanı Berger Konya’da okul açılışına katıldı

Avrupa Birliği (AB) destekli “Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Konya’da yapılan okul, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger ve AB devletlerinin büyükelçilerinin katıldığı törenle açıldı.
Yazır Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta AB destekli okulun açılışına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, AB devletlerinin büyükelçileri, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Gayrimenkul Dairesi Başkanı Umut Gür katıldı. İki gün süren Konya temaslarında tarihi ve kültürel alanları da gezen heyet, ikinci günde Mevlana Müzesini ziyaret etti.
Konya Valisi Toprak okulun açılışında yaptığı konuşmada, “Bu günlerde bizi mutlu eden gelişmelerle hayatımızı sürdürüyoruz. Büyükelçilerimiz ve onların eşleri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde de bu faaliyetlerden ne kadar mutlu olduklarını dinledik. Yurt dışından gelen bu önemli konuklarımızın bu konuda mutlu olması bizleri de sevindirdi. Dünyamız daha küresel ve daha kolay ulaşılabilir bir hale geliyor. Yaşanan büyük felaketlerle insanların çektiği sıkıntılar herkesi etkiliyor. İnsanlık duygusuyla donanmış herkes bir insanın acı çekmesinden ıstırap duyar. Biz güneyimizde bulunan Suriye’de yaşanan insanlık dramından etkilenen birinci ülke konumundayız. Orada yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde misafir etmeye başladık ve bu ev sahipliğimiz 8 yıldır canla başla devam ediyor. Bu insanların iş sahibi olmaları, sağlık hizmetlerinden faydalanmaları, çocukların eğitimini aralıksız bir şekilde devam ettirebilmeleri gerekiyordu. Bunun için de devletimiz kolları sıvadı ve kimseden yardım almadan bu işleri yürütme niyetiyle yola çıktı. Bu konularda ve insani duyarlılık konusunda beraber hareket etmemizin çok önemli olduğuna inanıyorum. Burada 17 ülkenin büyükelçileri ile bu okulumuzun açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

“Vali bize okul okul okul dedi”
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger ise, “Bundan önce de bir şehrimizde okul açmıştık. Orada ilimizin valisine AB’den ne istersiniz diye sormuştuk, valimiz 'okul okul okul' demişti. AB olarak özellikle Suriye’den Türkiye’ye göçmek durumunda kalan insanlara ve onların evlatlarına eğitim faaliyetleri kapsamında desteklerimizi aktarıyoruz. Eğitim çok önemli bir konudur. Okul öncesi eğitimden başlar, ilkokul, ortaokul ve lise, üniversite eğitimine kadar devam eder. Bu eğitim üniversitede tamamlanır. Eğitim herkesin hakkıdır ve en iyi şekilde alınmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına bunca yıldır bu konuya ortak oldukları için teşekkür ederim. Okula giden çocuklara burada yüksek kalitede eğitim almalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Aklım olsa arsa alır devlete verirdim”
Arsasını okul yapımı için bağışlayan 75 yaşındaki Konyalı Şerife Harmankaya ise, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çok seviniyorum, dünyalar benim oldu. Çocuklar cıvıl cıvıl olacak bu okulun içinde. Şimdiki aklım olsaydı eskiden kıyıdan köşeden arsa alırdım, böyle devlete verir okul yaptırırdım. Suriyeliler de okusun, onlar da bizim kardeşlerimiz, bizim çocuklarımız. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz, onları bu hale getirenler utansın. Aklımda ya Kur'an kursu ya da cami yaptırmak vardı ama insanlar camiye gitmiyor, ikişer üçer kişi namaz kılıyor. Ben de en iyisi okul yaptırılması için arsamı bağışladım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Kurdele kesimi ve okul zilinin çalmasının ardından heyet yeni yapılan okulun içini gezdi.

KONYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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