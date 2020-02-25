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Kuyumcu çalışanı: Kafama silah dayayıp, rehin aldılar

DHA

KONYA'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası süsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçtıktan sonra yakalanan Servet Gülperi (21) ve Alparslan Çokkaynar (22), tutuklandı. Soyguncuların silahla etkisiz hale getirdiği kuyumcu çalışanı Mustafa Kehya, ''Ellerimi ve ayaklarımı bağlamaya çalıştılar. Kafama silah dayayıp, rehin aldılar. Halen çok şaşkınım''dedi.
Soygun, geçen cumartesi günü saat 11.10 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. Plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatılarak, gelin arabası süsü verilen otomobilden inen yüzleri maskeli 2 kişi, kuyumcuya girdi. Kuyumcuda çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak'ı (17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular, 82 bilezik ile yaklaşık 20 bin lirayı alıp, kaçtı. Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
'ALPARSLAN' İSMİNE YOĞUNLAŞILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunculardan birinin diğerine, "Hadi Alparslan, aldıysan gidelim" dediğini tespit etti. Polis ayrıca şüphelilerin kaçtıkları otomobilin marka ve modelini de belirledi. Otomobilin, 20-22 Şubat tarihleri arasında Servet Gülperi ve Alparslan Çokkaynar tarafından kiralandığı saptnadı. Şüphelilerin Meram ilçesinde olduklarını belirleyen polis, en son görüldükleri bölgede devriyelerini sıklaştırdı. İkili, yolda yürürken yakalanarak gözaltına alındı. 
PARAYI GÖMÜP, CAMİDE YATMIŞLAR
Şüpheliler sorgularında, paraya ihtiyaçları olduğu için soygunu gerçekleştirdiklerini, para ve altınları bir çuval içerisine koyup, Dere Mahallesi'ndeki bir arazide gömdüklerini, tüfekleri de aynı bölgede bulunan bir su kuyusuna attıklarını anlattı. İkili, parayı gömdükten sonra kiralık otomobili teslim edip, kalacak yerleri olmadığı için bir camide gecelediklerini ifade etti. 
Soyguncuların gösterdikleri yerde yapılan kazıda, çuval içerisinde 1 kilo 700 gram değerinde olan 82 bilezik ile yaklaşık 20 bin lira bulundu. Araca gelin arabası süsü verme fikrinin ise Servet Gülperi'den çıktığı ve bir çiçekçide aracı süslettiği belirtildi. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
KAFAMA SİLAH DAYAYIP, BENİ REHİN ALDILAR
1,5 yıldır kuyumcuda çalışan Mustafa Kehya, soygun anlarını şöyle anlattı:
"Aniden içeri girdiler. Hiç beklemiyorduk böyle bir olayı. Rehin alındık. Ellerimi kollarımı bağlamaya başladılar. Birkaç defa kalkmaya çalıştım. Mücadele ettim. Kolumu bağlattırmadım. Sonra silahı başıma doğrultup, beni yere yatırdılar. Etkisiz haldeydim. Silahın namlusunu kafama dayayıp, beklediler. Zaten içeri girer girmez biri üzerime atladı. Altın ve paraları toplayıp, apar topar gittiler. Arkasından bile yetişemedik. Dükkanda müşteriler ile çevrede insanlar vardı. Güpegündüz pompalı silahlarla soygun yaptılar. Çok şaşkınım. O anı yaşamak çok farklı bir duygu. Bu dünya ile öbür dünya arasında gidip, geldik. Çoluk çocuk var. O an ailen geliyor aklına. Şüpheliler yakalandı. Altın ve paralarımızı buldular. Herhangi bir kaybımız yok. Polisimize çok teşekkür ediyorum. Güpegündüz bu eylemin yapılması bizi şaşırtıyor. İnsanlık bitmiş. Şüphelilerden biri Alparslan ismini kullanarak, 'Yeterince aldın. Bırak aldık, yakalanacağız' dedi. Kendilerini ele verdiler." 

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