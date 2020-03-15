Keçeyi sanata dönüştürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Keçeyi sanata dönüştürüyor

İHA

Konya'da keçe ustalığı yapan Fatma Gül Girgiç, çeşitli yünleri işleyerek birçok kullanışlı ürün ortaya çıkarıyor.

Keçeyi sanata dönüştürüyor

Konya’da keçe ustalığı yapan Fatma Gül Girgiç, çeşitli yünleri işleyerek birçok kullanışlı ürün ortaya çıkarıyor.
Konya’da yaşayan 50 yaşındaki keçe ustası Fatma Gül Girgiç, 8 yaşından beri sevdiği ve uğraştığı yünlerden farklı ürünler yapıyor. Girgiç, yeni yünlerin dışında unutulmuş ve eskimiş yünler üzerinde de çalışarak onlardan faydalanıyor. Girgiç hem eski hem de yeni yünlerden çanta, şal, şapka, patik, oyuncak ve süs eşyası yapıyor. 2011 yılından beri atölyede çalışan Girgiç, Mevlevi dervişlerinin giydiği Külahı Mevlevi olarak da bilinen Mevlevi sikkesi yaparak da kültürün devam etmesine katkı sağlıyor.

“İlk çağlardan beri yünün yelpazesi çok geniş”
Uzun zamandır evde çalıştığı ve yaptığı keçe sanatını atölyeye taşıdığı belirten Fatma Gül Girgiç, “2011 yılından beri atölye bazında keçemi yapmaktayım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak sanatımı icra ediyorum. Keçeyi çok seviyorum. Yünlerle uğraşmak, yünleri hayata geçirmek, onlarla bir şeyler üretmek gerçekten en çok sevdiğim şeylerden biri haline geldi. İlk çağlardan beri yünün yelpazesi çok geniş. O kadar geniş ki hayatın her anında bizimle olmuş. Bize göre de uyum sağlamış. Önce çadır vs. olmuş. Sonra kepenek, kıyafet vs. olmuş. Şimdi de biz daha modern hale getirdik. Şapkalar, ceketler, yelekler, patikler, çiçekler, oyuncaklar, süs eşyası yani sınırsız bir tekstil aracı” dedi.

“Sağlık açısından da inanılmaz etkileri var”
Yünün herkes için kalkınmayı ve kazancı etkileyen bir materyal olduğunu ifade eden Girgiç, “Bunu koruyalım, çoğaltalım, yaygınlaştıralım. Sağlık açısından da inanılmaz etkileri var. Vücudun stresini alıyor, rahatlatıyor. İstediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Bunu elimizde çok güzel kullanabiliyoruz. O yüzden yaygınlaştıralım, daha çok kullanalım” şeklinde konuştu.
Geçmişten günümüzü gelen ürünleri yaptıklarını vurgulayan Girgiç, “Mevlevi sikkelerimiz var. Sikkelerimizin yaklaşık 78 tane farklı boyutlarda olmak üzere yapıyoruz. Onun haricinde kepenek yapıyoruz. Daha büyük bir atölyemiz var. Ustamla beraber yapıyoruz. Yer döşeklerimiz, çadırlarımız var. Bunun haricinde küçük ürünler, şapka vs. kaftanlar, ceketler var. Böyle kısım kısım yani beşikten mezara kadar herkesin kullanacağı, her yerde kullanacağı ürünler şu anda üretebiliyoruz ve elimizde mevcut” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da, umreden dönenler için karantina ...
Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (2)
YEREL HABERLER Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci ...
(Görüntülü) Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da, umreden dönenler için karantina ...
Umreden dönen yolcular Konya’daki yurtlarda gözlem altına alınıyor
YEREL HABERLER Umreden dönen yolcular Konya’daki yurtlarda gözlem ...
Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı
YEREL HABERLER Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci ...
Prof. Dr. Birol Özkalp'ten korona virüse ilişkin tavsiyeler
YEREL HABERLER Prof. Dr. Birol Özkalp'ten korona virüse ilişkin ...
(Görüntülü) Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i ...
Karatay Eğitim Projesi’nin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Karatay Eğitim Projesi’nin protokolü imzalandı
(Görüntülü) Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını ...
Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı
YEREL HABERLER Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe ...
Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
(Görüntülü) Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç duyuyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük ...
Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı ...
Bülent Korkmaz: “VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman ...
Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç duyuyorum
YEREL HABERLER Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç ...
Zeki Murat Göle: “Çok büyük utanç duyuyorum”
YEREL HABERLER Zeki Murat Göle: “Çok büyük utanç duyuyorum”
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X