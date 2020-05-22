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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Markette karşılaştığı husumetlisini tüfekle bacağından vurdu

DHA

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ali Y. (32), markette karşılaştığı husumetlisi Muammer A.'yı (51) çıkan tartışmanın ardından tüfekle bacağından vurarak yaraladı. Muammer A., hastaneye kaldırılerken, Ali Y. ise gözaltına alındı.  Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki 24 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Markete gele Ali Y., burada husumetli olduğu Muammer A. ile karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında marketten ayrılan Ali Y., aracından tüfeğini aldı. Bu sırada Muammer A., marketten çıktı. Ali Y. karşısındaki Muammer A.'ya...

Markette karşılaştığı husumetlisini tüfekle bacağından vurdu

<br>Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ali Y. (32), markette karşılaştığı husumetlisi Muammer A.'yı (51) çıkan tartışmanın ardından tüfekle bacağından vurarak yaraladı. Muammer A., hastaneye kaldırılerken, Ali Y. ise gözaltına alındı. <br>Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki 24 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Markete gele Ali Y., burada husumetli olduğu Muammer A. ile karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında marketten ayrılan Ali Y., aracından tüfeğini aldı. Bu sırada Muammer A., marketten çıktı. Ali Y. karşısındaki Muammer A.'ya tüfekle ateş açtı. Muammer A., tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu, kanlar içinde yere yığıldı. Ali Y. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Muammer A., Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Muammer A., Konya'ya sevk edildi. <br>Kaçan Ali Y. kovalamaca sonucu bekçiler tarafından yakalandı. Ali Y. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ <br>2020-05-22 20:12:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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