En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren tarım işçisi, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Kulu ilçesine ailesiyle birlikte gelen mevsimlik tarım işçisi Salih Ö. (62) tarlada çalıştığı sırada fenalaştı. Olduğu yere yığılıp kalan Salih Ö., yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hayati tehlikesi bulunan Salih Ö., istenen helikopter ambulansla Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.