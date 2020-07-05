İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0

<br>İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)- <br>STAT: Konya Büyükşehir Belediyesi <br>HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık <br>İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul-, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Jevtovic (Dk. 75 Daci), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia (Dk. 57 Miya) , Bajic (Dk. 84 Thuram)<br>ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık-, Talbi, Orhan, Fernandes, Melnjak, Abdullah (Dk. 90+2 Burak ), Vetrih (Dk. 83 Denis Garmash), Boldrin, Tunay (Dk. 45+1 Oğuz Kağan), Samudio, Skoda<br>GOLLER: Dk. 90+4 Miya (Pen.) (İttifak Holding Konyaspor)<br>SARI KARTLAR: Jonsson, Anicic, Ali Turan (yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor) - Talbi, Boldrin (Çaykur Rizespor) <br>Süper Lig'in 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. <br>21'inci dakikada ceza sahası içinde Bajıc'in şutunda defans topu uzaklaştırdı. <br>47'nci dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in şutunda kaleci Ertuğrul topu korne çeldi. <br>60'ıncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe ataşında ceza sahasında topla buluşan Jonsson'un vuruşunda top yandan auta çıktı. <br>76'ncı dakikada Boldrin ceza sahası sağ çaprazından ortasında kaleci Ertuğrul, müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın pasında Boldrin şutunda defans topu kornere çeldi. <br>86'ncı dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Miya'nın pasında Thuram'ın şutu üstten auta çıktı. <br>90+3'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasından ortasında top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.<br>90+4'üncü dakikada Miya'nın penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.<br>Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. <br>DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA <br>2020-07-05 23:06:04<br>
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