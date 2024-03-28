Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal öğrencilerle iftarda buluştu

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal öğrencilerle iftarda buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

        İftar öncesi yurtta kalan öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Bakkal, ramazan ayının gerek ülke, gerekse tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Kaymakam Bakkal, iftar yemeğini almak için öğrencilerle aynı sıraya girdi.

        Yemek boyunca öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Bakkal, öğrencilerle eğitimleri, dersleri ve gelecek hayalleri hakkında sohbet ederek, derslerinde ve sınavlarında başarı diledi.

        Kaymakam Bakkal'a proğramda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Karşı şeride geçip TIR ile çarpıştı: 2 ölü
        Karşı şeride geçip TIR ile çarpıştı: 2 ölü
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız

        Benzer Haberler

        Konya'da marketten silahlı soygun yapan zanlı tutuklandı
        Konya'da marketten silahlı soygun yapan zanlı tutuklandı
        Konya'da evinin balkonundan düşen kadın öldü
        Konya'da evinin balkonundan düşen kadın öldü
        Çalınan kamyonunu bulmak için dedektif gibi çalışmıştı; bu kez kabin kısmın...
        Çalınan kamyonunu bulmak için dedektif gibi çalışmıştı; bu kez kabin kısmın...
        Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan seçim güvenliği toplantısı yaptı
        Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan seçim güvenliği toplantısı yaptı
        MHP'li Kalaycı: "Seçimi kazanınca, MHP veya AK Parti'ye geçeceğim diyenlere...
        MHP'li Kalaycı: "Seçimi kazanınca, MHP veya AK Parti'ye geçeceğim diyenlere...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa