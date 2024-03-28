Konya'da marketten silahlı soygun yapan zanlı tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesinde bir marketten silahlı soygun yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir marketten silahlı soygun yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahibiata Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'ndeki bir zincir markette 24 Mart'ta silahlı kişinin, kasiyeri tehdit edip kasadaki parayı alarak kaçmasının ardından çalışma başlattı.
Polis, market çalışanlarından alınan ifadeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin İshak K. (28) olduğunu belirledi.
Selçuklu ilçesindeki evinde yakalanan zanlı, soygunu kız arkadaşına para yardımı yapabilmek için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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