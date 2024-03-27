Kargoyla uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Aslım Caddesi’nde H.D., İ.P. ve Y.E.C.'yi şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, şüphelilerin yakındaki bir kargo firmasına 2 koli verdiğini belirledi. Kargo firmasına giden polis, kolilerde 53 bin 760 uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

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