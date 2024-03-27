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        Hüyük'te tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde elma yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:00
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        Hüyük'te tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde elma yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Öktaş A. idaresindeki 27 D 4911 plakalı elma yüklü tır, Kıreli Mahallesi'nde devrildi.

        Araçta sıkışan sürücüsü Öktaş A. ve yanındaki Adem A. yaralandı.

        Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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