MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da ziyaretlerde bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kalaycı, Kapu Camisi'nde ikindi namazı sonrası Tarihi Bedesten Çarşısı Ahilik Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Küçükavcılar ile Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar’ı ziyaret etti, bölge esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ardından Akören ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı İsmail Arslan ile esnaf ziyareti yapan Kalaycı, sorunları çok iyi bildiklerini, gerekli adımların atılarak halkın refah seviyesinin yükseltilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.