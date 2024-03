Seydişehir'de kardeşlik iftarı düzenlendi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Dünya Yetim ve Öksüzler Günü dolayısıyla Kardeşlik İftarında yetim ve öksüz çocuklarla buluştu.

Millet Bahçesinde düzenlenen Kardeşlik İftarı programında Belediye Başkanı Mehmet Tutal, programa çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Tutal, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013'ten bu yana ramazan ayının 15. gününün Yetim ve Öksüzler Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Bizler, bu tarihten beri gülümsemesiyle her şeyin güzelleştiği yetimlerimiz ve öksüzlerimiz ile bir arada olmaya gayret gösteriyoruz. Yaşamımız gereği bazen kaza, bazen kader, bazen de farklı nedenlerle aile bütünlüğünde sıkıntılar oluyor. Biz birliğimizi, beraberliğimizi ve inanç değerlerimizi devam ettirdiğimiz sürece bu tür sıkıntıların altından kalkmayı başardık. Bizler bu bilinçle sizlerin her daim yanında olmaya, sizlerle bir arada olmaya, her koşulda sizlere destek olmaya gayret ediyoruz." dedi.