Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Şüphelinin üzerinde ve eşyaları içinde yapılan aramalarda 26 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, Selçuklu ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.Ö'yü gözaltına aldı.

Polis, yaptığı araştırmada, şüphelilerin bir kargo firmasına 2 koli verdiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen H.D, İ.P. ve Y.E.C'yi yakaladı.

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