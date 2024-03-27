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        MHP'li Kalaycı: "Seçimi kazanınca, MHP veya AK Parti'ye geçeceğim diyenlere asla inanmayın"

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Cumhur İttifakı adaylarımıza destek istiyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:15
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        MHP'li Kalaycı: "Seçimi kazanınca, MHP veya AK Parti'ye geçeceğim diyenlere asla inanmayın"
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Cumhur İttifakı adaylarımıza destek istiyoruz. Sizlere gelip 'Ben kazanınca MHP'ye, AK Parti’ye geçeceğim' diyenlere asla inanmayın. Ne MHP'de ne AK Parti’de böyle yaklaşımla gelenlere karşı olumlu bir bakış açısı olmaz” dedi.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, memleketi Konya'daki seçim çalışmaları kapsamında Akören ilçesini ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde bulunup Cumhur İttifakı adayları için oy isteyen Kalaycı, seçmenlere uyarıda bulundu. Kalaycı, “Akören'imizde Cumhur İttifakı belediye başkan adayı, mevcut belediye başkanımız İsmail Arslan’a destek istiyoruz. Hem büyükşehirde, hem de ilçemizde sizden Cumhur İttifakı adaylarımıza destek istiyoruz. Sizlere gelip, 'Ben kazanınca MHP'ye, AK Parti’ye geçeceğim' diyenlere asla inanmayın. Ne MHP'de, ne AK Parti’de böyle yaklaşımla gelenlere karşı olumlu bir bakış açısı olmaz. Bizim adayımız İsmail Arslan’ın arkasında Devlet Bahçeli var, Recep Tayyip Erdoğan var. Burada vereceğimiz oy, aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza destek anlamını taşıyor” diye konuştu.

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