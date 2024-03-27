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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde perakende balık satış yerleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:58
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde perakende balık satış yerleri denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde belge kontrolü gerçekleştirdi.

        Deniz ürünlerinin uygun ölçülerde olup olmadığı kontrol edildi.

        - Budama eğitimi

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince örtü altı üretim alanları, hububat ekili araziler ve meyve bahçeleri takip ediliyor.

        Ayrıca talep eden üreticilere ziraat mühendisleri tarafından uygulamalı budama eğitimleri veriliyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süt verimini artırmak için yüzde 75 hibeli "sorgun sudan" otu tohumu dağıtımı yapılacağı bildirildi.

        Yapılan yazılı açıklamada, müracaat etmek isteyen üreticilerin 5 Nisan'a kadar başvuruda bulunması gerektiği aktarıldı.

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