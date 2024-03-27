Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde perakende balık satış yerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde belge kontrolü gerçekleştirdi.

Deniz ürünlerinin uygun ölçülerde olup olmadığı kontrol edildi.

- Budama eğitimi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince örtü altı üretim alanları, hububat ekili araziler ve meyve bahçeleri takip ediliyor.

Ayrıca talep eden üreticilere ziraat mühendisleri tarafından uygulamalı budama eğitimleri veriliyor.