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        6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası öldü

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası Hatice Aypar (70), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:45
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        6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası öldü
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası Hatice Aypar (70), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Hacıseyitali Mahallesi Seyyidharun Bulvarı'nda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Alzheimer hastası Hatice Aypar, balkondan bakarken dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Aypar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Aypar'ın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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