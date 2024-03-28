Market kasasındaki parayı silah zoruyla alan şüpheli: Kirayı ödemek için yaptım

KONYA'da markete girip, kasadaki 2 bin 500 TL'yi silah zoruyla alan İshak Kalkan (28), yakalandı. İfadesinde, 20 gün önce ev kiraladığını, 10 bin TL'lik ödeme için soygun yaptığını söyleyen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 24 Mart'ta akşamı Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete yüzünü bandanayla gizleyerek giren kişi, elindeki tabancayı görevliye doğrultarak, kasadaki 2 bin 500 TL'yi alıp, kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 200 farklı güvenlik kamerasını incelemeye alıp, şüphelinin İshak Kalkan olduğunu belirledi. Kalkan gözaltına alınırken, paranın 1305 TL'si ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. İşlemleri sonrası tutuklanan Kalkan, ifadesinde, 20 gün önce ev kiraladığını, 10 bin TL'lik ödeme için soygun yaptığını ancak pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.