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        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, seçim güvenliği toplantısı yaptı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde Kaymakam Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri konusunda "Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:01 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:01
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        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, seçim güvenliği toplantısı yaptı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde Kaymakam Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri konusunda "Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı" yaptı.

        İlçe genelinde 128 sandıkta 36 bin 689 seçmen oy kullanacak. Seçim günü 90 emniyet, 40 jandarma personeli de sahada aktif görevde olacak.

        Karapınarlıların özgür şekilde istediği gibi oy pusulasına ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Öztürk, "Yerel seçimlerin ilçemize yakışır şekilde geçmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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