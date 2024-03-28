Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, seçim güvenliği toplantısı yaptı

Karapınarlıların özgür şekilde istediği gibi oy pusulasına ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Öztürk, "Yerel seçimlerin ilçemize yakışır şekilde geçmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İlçe genelinde 128 sandıkta 36 bin 689 seçmen oy kullanacak. Seçim günü 90 emniyet, 40 jandarma personeli de sahada aktif görevde olacak.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kaymakam Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri konusunda "Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı" yaptı.

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