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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor, İsmail Kartal ile sözleşme imzaladı

İHA

Konyaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzaladı.

Konyaspor, İsmail Kartal ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzaladı.
Konyaspor, son olarak Çaykur Rizespor’u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İsmail Kartal için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda, kulüp başkan yardımcısı Bünyamin Sarıtaş’ın katılımıyla basına kapalı imza töreni düzenlendi. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın 2 yıllığına imzaladığı sözleşmenin ardından başkan yardımcısı Bünyamin Sarıtaş zamanlarının çok kısıtlı olmasına rağmen İsmail Kartal’la bir görüşme yaptıklarını ve kendisiyle anlaşma sağladıklarını belirterek, "Gerek futbolculuğunda gerek teknik direktörlüğünde Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan İsmail hocamızla anlaşmaya vardık. Büyük başarılara, büyük umutlara birlikte yürüyeceğimizi düşünerek bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum”
İmza sonrası duygu ve düşüncelerini ifade eden İsmail Kartal ise, “Öncelikle beni Konyaspor'da çalışmaya layık gören başta kulüp başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum. Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle Konyaspor'un potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum. Hep birlikte çalışarak Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Ben ve ekibimin elinden geleni yapacağını herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

“İlk maçlar, ilk başlangıçlar zor olur”
Hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı için de görüşlerini açıklayan Kartal, “Buraya geç gelmiş olsak da, bizler Türk futbolunun içinde olan insanlarız. Bütün takımları, futbolcuları yakından takip ediyoruz. Önümüzde bir haftalık bir dönem var. Bu dönemde Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanıp, lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun için de bugün akşam antrenmanımız 6'da, yarın ise çift idman yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hafta sonuna kadar futbolcularımızla sık sık görüşmeler yapacağız, onlarla konuşacağız, onlara kendi felsefemizi anlatacağız. Futbolcularımızın bizleri anlayacağını düşünüyorum. Çünkü onların kapasitelerini biliyoruz. İlk maçlar, ilk başlangıçlar zor olur. Birlikte hep beraber lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
İsmail Kartal’ın yardımcılıklarını Osman Zeki Korkmaz, Murat Göksu, Mehmet Göker Özdemir, Serdar Kesimal, Hakan Ünal ve Cüneyt Alibeyoğulları yapacak.

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