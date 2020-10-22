Konya’da yerel düzey masabaşı deprem tatbikatı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da yerel düzey masabaşı deprem tatbikatı yapıldı

İHA

Konya’da yerel düzey masabaşı deprem tatbikatı yapıldı

Konya’da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey masabaşı deprem tatbikatı yapıldı.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tatbikata, video konferans yöntemiyle il koordinasyon kurulu üyeleri ile çalışma grubu yöneticileri katıldı. Yapılan tatbikatta deprem genel değerlendirilmesi ve kurum yöneticilerinin yaşanan depremle alakalı yapacakları çalışmaları ile iletişim ve koordinasyonun nasıl güçlendirileceği konuları konuşuldu.
Masabaşı tatbikatında ayrıca Konya Afet Müdahale Planı afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları yerel düzeyde planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak gibi konular da ele alındı.
Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, Türkiye’de hükümet düzeyinde, afet öncesi ve sonrasında yapılacak planlamaların AFAD tarafından yürütüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı’nın koordinasyonunda AFAD’ın tüm birimleri kontrol altına aldığını ifade eden Vali Özkan, “Afet esnasında hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etme, daha sonra da meydan gelen hasarları bertaraf etmek üzere bütün araçları etkin hale getirmek, iyi bir iletişim sisteminin kurulması ve etkin bir koordinasyonun sağlanması plan haline getirilmiş durumda. Daha önce muhtelif kurumlar tarafından yürütülen bu faaliyetler özellikle AFAD koordinasyoluğunda afetle mücadele planı yapıldı. Bu gerçekten bütün sektörleri kapsayan afet öncesindeki bütün riskleri analiz eden ve bu riskleri bertaraf edecek yol ve yöntemleri kendisinde barındıran bir plan” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman yangınına müdahale eden çiftçi aileye teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Orman yangınına müdahale eden çiftçi aileye teşekkür ...
Başkan Altay: "Hedefimiz kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin gelirini artırmak”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Hedefimiz kırsalda yaşayan ...
Başkan Altun: “Kombi seçiminde ve kullanımında dikkatli olmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Altun: “Kombi seçiminde ve kullanımında ...
Şehir şehir gezerek 20 bin lira dolandıran tırnakçılar tutuklandı
YEREL HABERLER Şehir şehir gezerek 20 bin lira dolandıran ...
Marketlerde 'tırnakçılık' yapan İranlı kuzenler tutuklandı
YEREL HABERLER Marketlerde 'tırnakçılık' yapan İranlı kuzenler ...
Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Avukatı bıçakla saldırıp kör eden peruklu saldırgan, boşanma davasındaki müvekkilin kocası çıktı (2)
YEREL HABERLER Avukatı bıçakla saldırıp kör eden peruklu saldırgan, ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Başkan Kavuş, AK Parti Meram’ın yeni yönetimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, AK Parti Meram’ın yeni yönetimiyle bir ...
Selçuklu MHP’den askıda ekmek kampanyasına destek
YEREL HABERLER Selçuklu MHP’den askıda ekmek kampanyasına destek
Konya’da avukatı bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Konya’da avukatı bıçaklayan zanlı adliyeye sevk ...
Karatay Belediyesi, Enerji Kentleri Birliği’nin üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, Enerji Kentleri Birliği’nin ...
Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)
Vali Özkan ve Başkan Altay Derebucak’ta vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Özkan ve Başkan Altay Derebucak’ta vatandaşlarla ...
Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz
YEREL HABERLER Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde ...
Mevlana'yı anma törenleri, koronavirüs nedeniyle 4 güne indirildi
YEREL HABERLER Mevlana'yı anma törenleri, koronavirüs nedeniyle 4 ...
Sokak ortasında bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk öldü
Başkan Altay: "Konya, ASELSAN ile savunma sanayinin merkezi olacak"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konya, ASELSAN ile savunma sanayinin ...
PÖH timleri Konya’dan dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER PÖH timleri Konya’dan dualarla uğurlandı
Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı
Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan yakalandı
YEREL HABERLER Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden ...
Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı
İsmail Kartal: “Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek”
Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X