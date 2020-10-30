Drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira para cezası

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü İ.K. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 8 bin 200 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücünün drift yaptığı anlar ise mobese kameralarına yansıdı.
Camikebir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Çarşamba günü İ.K., kullandığı araçla drift yaptı. Polis, mobese kameralarından tespit ettiği İ.K.´nin ehliyetine trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 2 ay süreyle el koyup, 8 bin 200 lira para cezası uyguladı. İ.K. hakkında ayrıca yasal işlem başlatıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2020-10-30 14:03:21
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