Tarladaki mısırı hasat edip çaldılar

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir tarlada ekili mısır hasat edilerek çalındı. Olayın şüphelisi 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan bir kişi polise başvurarak tarlasındaki mısırların biçerdöverle hasat edilerek çalındığı ihbarında bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Ereğli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 2 kamyon, 1 biçerdöver ve 1 otomobil ile bu araçların sahiplerini tespit etti. Tarladan biçilen yaklaşık 66 ton mısırın 2 ayrı iş yerine 116 bin lira bedel karşılığında satıldığı belirlendi. Şüpheliler C.K. (41), Ö.S. (35), K.T. (27) ve G.O. (38) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. ve Ö.S. tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.

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