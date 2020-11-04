İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe´nin konuğu olacak İttifak Holding Konyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig´in 8'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe´nin konuğu olacak. Ligin 7'nci haftasında Medipol Başakşehir´i konuk ettiği karşılaşmada sakat ve hasta 7 oyucusundan faydalanamayan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına eksik başladı. Koşu ve CORE ısına hareketleriyle başlayan antrenman; topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detayDHA-Spor Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-11-04 10:33:23



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