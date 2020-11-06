Konyaspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

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Konyaspor, Covid19 test sonucu pozitif çıkan bir futbolcusunun izole edilerek tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmayarak, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Covid19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

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