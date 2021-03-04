Konya'da 26 bin 500 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi: 4 gözaltı

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların ambalajlarına doldurulup, satılmak istenilen 26 bin 500 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi de gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki iş yerinde sahte deterjan üretimi yapılıp, internet üzerinden tanınmış markaların ambalajları içinde piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 26 bin 500 kilo sahte toz deterjan ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez
2021-03-04 10:09:34
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