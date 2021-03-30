Akşehir’de yaya geçitlerine kırmızı şerit çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Konya’nın Akşehir ilçesi genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirildi.

2021 yılı süresince ‘Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’ hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kırmızı çizgi uygulaması başlatıldı. Uygulama doğrultusunda, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Uygulama kapsamında İnönü Caddesi kavşağında ilçe protokolü tarafından bir yaya geçidi kırmızıya boyanıp, trafik kurallarına uymayanların uyarılması için kırmızı düdük dağıtıldı.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz yaptığı açıklamada, “2019 yılında İçişleri Bakanlığımız’ca trafikte yaya öncelikli yıl olarak ilan edilmişti. 2019 yılından bu yana gelinen süreçte istatistiklerin bu kampanyanın ciddi bir şekilde başarıya ulaştığını gösteriyor. Trafik lambası olmayan kavşaklarda yaya önceliğini vurgulamak için bu yılki tedbirlerimizin içerisinde de farkındalık oluşturmak için ortadaki bir şeridi kırmızıya boyama var ve vatandaşımızı, sürücülerimizi bu tür kavşaklarda yaya önceliği olduğu konusunda uyarıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından yaya geçidindeki bir şerit kırmızıya boyanıp, çocuklara ise trafik kurallarına uymayanları uyarmaları için kırmızı düdük dağıtıldı. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.