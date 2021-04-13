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Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak

DHA

Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)TÜRKİYE'de ilk yüz naklinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi'nin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde de yüz nakli için hazırlıklar tamamlandı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, yüz ve kol nakli için Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirterek, "Bakanlıktan yetkili kişiler, gelip, buradaki durumu incelediler. Tecrübelerimizi ortaya koyduk ve bize 'tamam' deyip, kompozit doku nakli ruhsatımızı verdiler. Bundan sonra üniversitemizde yüz ve kol nakli yapabileceğiz" dedi.
Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nce Sağlık Bakanlığı'na yapılan yüz ve kol nakli için başvuru, kabul edildi. Ameliyatı yapmak için gerekli ruhsatı alan tıp fakültesi, artık yüz ve kol nakli bekleyen hastalara umut olacak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, naklin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapıya ve uzman ekibe sahip olduklarını belirtti. Prof. Dr. Savacı, şunları söyledi:
''Kompozit dokuda altyapının yeterli olması lazım; çünkü bu olay, sadece işlem yapmak değil dokunun yaşatılabilmesi de çok önemli. Fakültemizde de bu altyapı mevcut. Her hastanede mevcut olmayabiliyor. Biz de tecrübemize güvenerek Sağlık Bakanlığı'mıza başvurduk. Bakanlıktan yetkili kişiler, gelip, buradaki durumu incelediler, tecrübelerimizi ortaya koyduk ve bize 'tamam' deyip ruhsatımızı verdiler.'' 
Organ bağışının önemine de değinen Prof. Dr. Savacı, ''İnsanlarımıza organ bağışının ne kadar kutsal olduğunu anlatmamız lazım. Bir insanı kurtarmanın, bütün bir dünyayı kurtarmak olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Bunun hakikatten ne maddi ne de manevi bir ücreti söz konusu, tamamen özveriyle yapılan bir şeydir. 36 saat ameliyat ne demek? Bu sevmeden yapılmaz. Bu canla başla yapılan bir şeydir. Sağlık Bakanlığı'mız da vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep etmemektedir" diye konuştu. 
`HASTANIN, BAŞKA BİRİNİN YÜZÜNÜ KABULLENMESİ LAZIM´
Doç. Dr. Bilsev İnce de Akdeniz Üniversitesi'nden sonra Türkiye'de yüz ve kol nakli yapabilecek ikinci üniversite olduklarını dile getirerek, ''Organ nakilleri uzun bir süreç, bu hastalara ömür boyu ilaç vermemiz lazım. Bağışıklık sistemini bastırıcı ilaçlar takviye ediliyor. Hem cerrahi işlem, ameliyat ve uzun fizik tedavi süreci olduğu için hastayı tamamen ele almamız gerekiyor. Bir insana başka bir insanın yüzünü ya da kolunu nakledeceksiniz. Bu nakiller sırasında hastanın bunu kabullenmesi lazım. Beyin ölümü gerçekleşmiş; ancak henüz vefat etmemiş hastalardan organ bağışı izini varsa nasıl ki karaciğer, böbrek ve kalp alınıyorsa yüz ile kol da nakil için alınabilir. Burada bizim insanımıza görev düşüyor. Organ bağışlarının artması lazım ki bizler de gerekli donörleri bulalım ve ihtiyacı olan hastaları ameliyat edebilelim'' dedi.
25 kişilik ekiple hasta kabulüne başlayacaklarını söyleyen Doç. Dr. Mehmet Dadacı ise ''Bu bir ekip işidir. Sadece cerrahi işlemle kalmıyor sonrasında hastanın takibi, yoğun bakım süreci; çünkü bu devamlılığını arz eden bir durum. Hastanın ölene kadar bu kurumda tedavisini devam ettirmesi gerekli. Bunun için biz hastane olarak bu işe gönül verdik. Koronavirüs düşüşe geçtikten sonra hasta kabul etmek istiyoruz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-04-13 10:06:37

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