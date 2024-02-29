Kırmızıda bekleyen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü (2)

KAZADAÖLEN ÇİFT, HASTANEYE GİDİYORMUŞ Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilleriyle çarpıp yaşamını yitiren sürücü Mehmet Aslan (68) ve eşi Azime Aslan'ın (68), hastaneye gittikleri öğrenildi. Cihanbeyli ilçesinde Kuşca Mahallesi'nde oturan çiften Azime Aslan'ın mide kanseri tedavisi gördüğü, dün hastanede yeniden sağlık kontrolünden geçirildiği, bugünde yapılan tetkiklerin sonuçlarını almak için hastaneye gitmek istedikleri belirlendi. Çocukları Danimarka'da yaşayan çiftin, cenazelerinin de yarın Kuşca Mahallesi'nde defnedilmesi bekliyor.

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