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        Kırmızıda bekleyen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

        KONYA'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Aslan (68) ve eşi Azime Aslan (68) hayatını kaybetti.Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Aşağıpınarbaşı Mahallesi yakınlarında kavşakta meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 42 BC 771 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Avcı (24) yönetimindeki 27 ATB 382 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm çabasına karşın sürücü Mehmet Aslan ve eşi Azime Aslan, yaşamını yitirdi. Aslan çiftinin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu. Hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.'BENİ 30 METRE SAVURDU' Ankara'dan, Konya'ya tarım işçisi olarak çalışmaya geldiklerini belirten hafif ticari aracın sürücüsü Ali Avcı, "Biz Ankara'dan geliyoruz. Konya'da tarım işçisi olarak çalışacağız. Ben aracımla, kırmızı ışıkta durdum ve bir anda bana arkadan bir araç çarptı. Benim aracım 30 metre ileriye savruldu. Yakındaki polis ekibi kazayı gördü. Bizde bir şey yok çok şükür" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:05
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        Kırmızıda bekleyen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
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        KONYA'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Aslan (68) ve eşi Azime Aslan (68) hayatını kaybetti.Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Aşağıpınarbaşı Mahallesi yakınlarında kavşakta meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 42 BC 771 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Avcı (24) yönetimindeki 27 ATB 382 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm çabasına karşın sürücü Mehmet Aslan ve eşi Azime Aslan, yaşamını yitirdi. Aslan çiftinin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu. Hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.'BENİ 30 METRE SAVURDU' Ankara'dan, Konya'ya tarım işçisi olarak çalışmaya geldiklerini belirten hafif ticari aracın sürücüsü Ali Avcı, “Biz Ankara’dan geliyoruz. Konya’da tarım işçisi olarak çalışacağız. Ben aracımla, kırmızı ışıkta durdum ve bir anda bana arkadan bir araç çarptı. Benim aracım 30 metre ileriye savruldu. Yakındaki polis ekibi kazayı gördü. Bizde bir şey yok çok şükür” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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