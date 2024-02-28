Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da devrilen otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da devrilen otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Zeynep K. idaresindeki 42 AEU 535 plakalı otomobil, Camikebir Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Yol kenarına devrilen otomobildeki sürücü anne ile kızı A.Z.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve 7 yaşındaki kızı A.Z.K. itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Konya'da gençlerle buluştu
        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Konya'da gençlerle buluştu
        Evin duvarına çarpıp devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Evin duvarına çarpıp devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Seydişehir'de kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
        Seydişehir'de kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
        Yalıhüyük'te fidan dikimi yapıldı
        Yalıhüyük'te fidan dikimi yapıldı
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa