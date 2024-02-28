Evin duvarına çarpıp devrilen traktörün sürücüsü öldü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yol kenarındaki evin duvarına çarptıktan sonra devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Ali Canan (83) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.00 sıralarında Tol Mahallesi girişinde meydana geldi. Mehmet Ali Canan yönetimindeki 42 K 2481 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki duvara çarpıp devrildi. Sürücü Canan, devrilen traktörün altına kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Ali Canan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından kurtarıldı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Canan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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