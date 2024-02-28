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        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Konya'da gençlerle buluştu

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Konyalı gençlerle "28 Şubat, Dünü, Bugünü, Yarını" konferansında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:14 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:14
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        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Konya'da gençlerle buluştu
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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Konyalı gençlerle "28 Şubat, Dünü, Bugünü, Yarını" konferansında bir araya geldi.

        Karatay Belediyesince Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kahraman, 28 Şubat öncesi ülkedeki siyasi, sosyokültürel ve ekonomik ortamı anlattı, Türkiye'de bugünlere kolay gelinmediğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde okuduğu yıllarda katıldığı bir şiir yarışmasında birinci olduğunu anlatan Kahraman, o yıllarda imam hatip lisesi öğrencilerine bilimin ve kültürün yakıştırılmadığını, imam hatip öğrencilerinin hor görüldüğü dönemlerin yaşandığını dile getirdi.

        Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem başarılı hem de çok saygılı bir öğrenci olduğunu, Başbakanlık yaptığı yıllarda Türkçe öğretmeninden gelen bir mektubu da yanıtsız bırakmadığını belirterek, "Her mektuba cevap verir. İnsani tarafı çok üstündür. Fevkalade bir insandır. İmanı sapasağlamdır. Böyle bir adamı biz bir daha nereden bulacağız? Niye destek olmuyoruz? Karatay yüzde 81,2 mi vermiş cumhurbaşkanlığında? Bizim Rize yüzde 75 verdi. Bu dünya çapında bir iş, Türkiye çapında değil. Biz nasıl takip ediyorsak 'Fransa'da Macron ne aldı, Amerika'ki Biden ne yaptı'. Dünya da öyle takip ediyor, ona göre değerlendiriliyor o devlet." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine desteğin, ülkenin kalkınması, gelişmesi, refah seviyesi ve özgürlüğü için önemli olduğunu vurgulayan Kahraman, "Bugün kara bir günün yıl dönümüdür. Hiç olmaması gerekirdi" dediği 28 Şubat'ın ve benzerlerinin bir daha yaşanmamasını diledi.

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