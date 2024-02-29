Konya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçesinde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında fark ettikleri 2 aracı durdurdu.

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