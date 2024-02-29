Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçesinde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında fark ettikleri 2 aracı durdurdu.

        Araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan 2 aracın sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal muhtarlarla buluştu
        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal muhtarlarla buluştu
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Konya'da devrilen otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı
        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Konya'da gençlerle buluştu
        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Konya'da gençlerle buluştu
        Evin duvarına çarpıp devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Evin duvarına çarpıp devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Seydişehir'de kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
        Seydişehir'de kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı