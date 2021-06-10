Selçuklu’da 72 mahallede asfalt çalışması sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri sezon boyunca 750 bin metrekare asfalt çalışması yapmayı planlıyor.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler planlanan kış döneminde bozulan yollarda yama çalışmasını tamamladı. Ekipler yol yenileme çalışmaları kapsamında Düzalan Sokak’ta Mehtaplı Sokak ile Doğanbey Sokak arasında kalan 450 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt dökerek yolu yeniliyor. Şehir merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra Büyükşehir yasasıyla birlikte Selçuklu’ya bağlanan mahallelerde de şehir merkezi standartlarını yakalamak amacıyla yol ve kaldırım çalışmaları hızla devam ediyor. Selçuklu Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde başlattığı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kumlama, parke, bordür ve sathi kaplama çalışmalarını sezon boyunca sürdürecek. Fen İşleri ekipleri sezon boyunca 750 bin metre kare asfalt çalışması yapmayı planlıyor. Asfalt uygulamaları sırasında en son teknoloji makineler kullanılarak hata payı en aza indiriliyor. Aynı zamanda yol çalışmaları esnasında kaldırılan eski asfaltlar da 2019 yılında belediye envanterine kazandırılan asfalt plenti makinesiyle geri dönüştürülerek yeni asfalt yapımında kullanılıyor ve ekonomik açıdan yüzde 7 oranında katkı sağlıyor.



“Dolu dolu bir asfalt sezonu geçirmeyi planlıyoruz”

Selçuklu'da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’ya daha iyi hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunanyollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehircilik açısından Türkiye'nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu'da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam kalitesini hızla artırıyor. Yıllık çalışma planını uygulayan fen işleri ekiplerimiz ilçemizin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuvar, kumlama, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarımızla fiziki belediyecilikte iddialıyız ve her çalışmamız Selçuklu’da yaşayan hemşehrilerimize her anlamda konforlu bir yaşam sağlamak için. Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda ilçemiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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