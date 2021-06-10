Selçuklu’da 72 mahallede asfalt çalışması sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da 72 mahallede asfalt çalışması sürüyor

İHA

Selçuklu’da 72 mahallede asfalt çalışması sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri sezon boyunca 750 bin metrekare asfalt çalışması yapmayı planlıyor.
Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler planlanan kış döneminde bozulan yollarda yama çalışmasını tamamladı. Ekipler yol yenileme çalışmaları kapsamında Düzalan Sokak’ta Mehtaplı Sokak ile Doğanbey Sokak arasında kalan 450 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt dökerek yolu yeniliyor. Şehir merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra Büyükşehir yasasıyla birlikte Selçuklu’ya bağlanan mahallelerde de şehir merkezi standartlarını yakalamak amacıyla yol ve kaldırım çalışmaları hızla devam ediyor. Selçuklu Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde başlattığı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kumlama, parke, bordür ve sathi kaplama çalışmalarını sezon boyunca sürdürecek. Fen İşleri ekipleri sezon boyunca 750 bin metre kare asfalt çalışması yapmayı planlıyor. Asfalt uygulamaları sırasında en son teknoloji makineler kullanılarak hata payı en aza indiriliyor. Aynı zamanda yol çalışmaları esnasında kaldırılan eski asfaltlar da 2019 yılında belediye envanterine kazandırılan asfalt plenti makinesiyle geri dönüştürülerek yeni asfalt yapımında kullanılıyor ve ekonomik açıdan yüzde 7 oranında katkı sağlıyor.

“Dolu dolu bir asfalt sezonu geçirmeyi planlıyoruz”
Selçuklu'da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’ya daha iyi hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunanyollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehircilik açısından Türkiye'nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu'da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam kalitesini hızla artırıyor. Yıllık çalışma planını uygulayan fen işleri ekiplerimiz ilçemizin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuvar, kumlama, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarımızla fiziki belediyecilikte iddialıyız ve her çalışmamız Selçuklu’da yaşayan hemşehrilerimize her anlamda konforlu bir yaşam sağlamak için. Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda ilçemiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı
Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde gece saatlerinde bir eğlence mekanında bulunan 27 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete ...
'Dakka Bakkal' hesabıyla şaşırtıyor Konya'da yaşını sorduğu müşterilerinin ömrünü saniyesine kadar hesap eden Mehmet Saltık, müşterilerinin araç plakaları ve telefon numaralarını da ezbere biliyor
YEREL HABERLER 'Dakka Bakkal' hesabıyla şaşırtıyor Konya'da yaşını ...
Aşı çalışmalarında evden hastaneye aşı hizmeti Konya'da aşı yapılanların sayısı her geçen gün artarken, vaka sayılarındaki düşüş sürüyor Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç: "100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık" "Aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz"
YEREL HABERLER Aşı çalışmalarında evden hastaneye aşı ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da Büyükelçi Staffan Herrström: "Kulu ile İsveç arasında çok güçlü bir ilişki var"
YEREL HABERLER İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da Büyükelçi Staffan ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
Terzi, müze bekçisi arkadaşını öldürüp polise teslim oldu
YEREL HABERLER Terzi, müze bekçisi arkadaşını öldürüp polise teslim ...
Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler ‘Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın’ dedi
YEREL HABERLER Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler ‘Beyşehir Gölü ...
Ölü sayısının 3'e çıktığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Ölü sayısının 3'e çıktığı kaza kamerada
Konya Büyükşehir’den modern arıcılığa destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den modern arıcılığa destek
Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu 16 kilo 900 gram kaçak tütün ve 78 bin adet boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu 16 kilo ...
Müze bekçisi kavgada vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Müze bekçisi kavgada vurularak öldürüldü
Meram Belediyesi merkezdeki imkanları uzak mahallelere taşıyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi merkezdeki imkanları uzak ...
Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü ...
Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu
Pandemi kilolarına ‘beşi bir yerde’ çayı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak: “Halkımız her duyduğu zayıflama çayını kullanmasın”
YEREL HABERLER Pandemi kilolarına ‘beşi bir yerde’ çayı Tıbbi ve ...
Prof. Dr. Sarıgül: “Amacımız, hastaların tedavilerini oluşturmak ve onlara faydamızın dokunmasını sağlamak”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sarıgül: “Amacımız, hastaların tedavilerini ...
Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan sanığa 8,5 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan ...
85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı
YEREL HABERLER 85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı
Drift yapan sürücülere 15 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu
YEREL HABERLER Drift yapan sürücülere 15 bin lira ceza kesildi, ...
Başkan Pekyatırmacı: “Her zaman Bosna Hersek ile birlikteyiz, beraberiz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Her zaman Bosna Hersek ile ...
Akşehir Belediyesi'nden vatandaşlara çöp uyarısı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi'nden vatandaşlara çöp uyarısı
Drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu, 15 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu, 15 bin ...