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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa’ya mağlup oldu

İHA

20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa’ya mağlup oldu

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu’nda mücadele eden ayyıldızlılar, ikinci maçında karşılaştığı Fransa’ya 7454'lük skorla mağlup oldu.
Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve TBF yetkilileri takip etti. Milliler mücadeleye Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Sevgi Tonguç ve Zeynep Şevval Gül beşiyle başladı. Ayyıldızlılar karşılaşmanın ilk yarısını 3929 geride tamamladı. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımda Gökşen Fitik ve Sude Yılmaz 10'ar sayı kaydetti. Fransa’da ise Janelle Salaun 18 sayıyla oynadı.
20 Yaş Altı Kız Milli Takımı üçüncü maçında yarın saat 18.00’de Belarus ile karşılaşacak.

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