'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü´ne gelmeyebilir'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü´ne gelmeyebilir'

DHA

'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü´ne gelmeyebilir'


Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, Tuz Gölü´ndeki flamingo ölümlerinin nedeninin, su azlığı kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu belirtti. Arslan, ''Tuz Gölü havzasına yeterince su girişi olmayınca yavru flamingoların beslendiği omurgasız hayvanlar, eklem bacaklılar veya su yosunları da yeterli düzeyde olmuyor. Yeterince beslenemeyen yavru flamingolar da ölüyor. Bu ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü´ne gelmekten vazgeçebilirler. Bu 1-2 yıl içinde olmayabilir ama yağış rejiminin düşük geçmesi halinde başka yöne gidebilirler" dedi. 
Konya, Ankara ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü, ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Her yıl 20 ile 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından 'flamingo cenneti' olarak adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar, kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Geçen yıl da 18 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı.
Bu yıl ise yine bölgeye gelen flamingolar, kuluçka dönemini burada geçirdi ancak yağış yetersizliğiyle göldeki suyun azalması ve besleyen su kanallarının geçtiği yerlerdeki çiftçilerin tarlalarını sulaması için kanala bent çekmesi nedeniyle yavru flamingoların ölümünün arttığı belirtildi. 
SU KANALLARINA BENT ÇEKİLMİŞ
Yavru flamingo ölümlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, inceleme başlattı. Uzman ekipler, ölü flamingolardan numune alındı. Flamingoların Tuz Gölü´nde her yıl yoğun olarak bulunduğu bölgeden de göç ettikleri gözlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı´na bağlı ekiplerin bölgeden alarak inceledikleri flamingolarda da ilk belirlemelere göre, zehirlenmeye bağlı ölüm tespit edilemedi. Tuz Gölü sınırındaki Gölyazı Mahallesi yakınından geçen iki su kanalı ile Aksaray'ın Ulukışla Mahallesi'nden geçen kanala bent çekildiğini saptandı. Bununla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından su kanallarına bent çekip, su ile pompalarla tarlalarını sulayan çiftçiler hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.
`ÖLÜMLERİN NEDENİ YETERLİ BESİN KAYNAĞI OLMAMASI´
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, flamingo ölümlerinin nedeninin, suyun az olmasından kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu belirtti. Arslan, ''Flamingolar yavrularını o bölgede besleyebilmeleri için su içerisinde besin kaynağı olan, omurgasız hayvanlar, eklem bacaklılar veya su yosunlarının yeterli düzeyde olması lazım. Bunların da yeterli düzeyde olabilmesi için Tuz Gölü havzasına da yeterli miktarda tatlı su girişinin olması gerekiyor. Bu dönemde flamingolar Tuz Gölü´nü ve çevresini kuluçka bölgesi olarak kullanıyorlar. Yavruları büyüttükleri bir dönem. Türkiye´nin çeşitli yerlerinde kullandıkları alanlar da var ama Tuz Gölü bölgesini her yıl kullandıkları bir bölge. Bu flamingo ölümleri de besinsel kaynaklı. Yeterli besin olmaması nedeniyle flamingoların yavru dönemi ya da genç döneminde ölümlerinin ana nedenlerinden birisi yeterli besin olmaması" diye konuştu.   
`SU GİRİŞİ OLMAZSA BESİN KAYNAKLARI TÜKENİR´
Tuz Gölü´ne su girişlerinin kesilmesiyle besin kaynaklarının üreyemeyeceğini belirten Arslan, ''Besin kaynaklarının olmamasının ana faktörlerinden biri de yeteri kadar bölgeye tatlı su girişinin olmaması. Büyük ihtimalle oradaki çiftçiler, kendi topraklarını sulayabilmeleri için yeterince yağış olmayınca da bölgeyi besleyen akarsuların önünü keserek, vahşi sulama yönünde yaptıkları hareketten dolayı flamingoların besin kaynağını oluşturan bölgeye yeteri kadar tatlı su girişi olmaması. Flamingoların ana besin kaynağı eklem bacaklılar, artemia salina gibi küçük organizmaların yeteri kadar çoğalmasını engellemiş. Bu canlıların flamingo popülasyonunun bulunduğu yerlerde ürememesi demek, flamingo yavrularının da yeteri kadar beslenmemesini sağlar" dedi. 
`ÖLÜMLERDEN SONRA FLAMİNGOLAR GELMEYEBİLİR´
Besin kaynaklarının tükenmesiyle yaşanan ölümlerin ardından flamingoların Tuz Gölü´ne gelmekten vazgeçebileceğini kaydeden Arslan, "Bu ölümlerden sonra flamingoların Tuz Gölü´ne gelmekten vazgeçebilirler. Bu 1-2 yıl içerisinde olmayabilir ama yağış rejiminin bu şekilde düşük geçmesi uzun vadede düşünüldüğü zaman canlılarda bir uyum süreci vardır. Yavrulama döneminde besini ne kadar çok bulabilirlerse o bölgeyi tercih etme yönünde bir tercihe girerler çünkü nesillerini devam etmek zorundalar. Kısa vadede olmasa da uzun vadede bir başka yöne gidebilirler" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2021-07-16 11:11:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
YEREL HABERLER Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ...
Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger’de ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER 20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger’de ilk ...
Akşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk
Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Meram’da 15 Temmuz Destanı’nın gazete manşetleri sergilendi
YEREL HABERLER Meram’da 15 Temmuz Destanı’nın gazete manşetleri ...
Konya’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi
YEREL HABERLER Konya’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla ...
Yavru flamingo ölülerini görünce gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Yavru flamingo ölülerini görünce gözyaşlarını ...
Yaz aylarında ishal çocuklarda ciddi sorunlara neden olabiliyor
YEREL HABERLER Yaz aylarında ishal çocuklarda ciddi sorunlara neden ...
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Selçuklu Belediyesinde Çevre ve Sıfır Atık Meclisi kuruldu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinde Çevre ve Sıfır Atık Meclisi ...
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ...
20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa’ya mağlup oldu
YEREL HABERLER 20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa’ya mağlup oldu
Kulu'da duygu simsarı dilencilere fırsat verilmiyor
YEREL HABERLER Kulu'da duygu simsarı dilencilere fırsat verilmiyor
Tuz Gölü’ndeki ölü flamingolar incelemeye alındı
YEREL HABERLER Tuz Gölü’ndeki ölü flamingolar incelemeye alındı
Kağnıcı: “15 Temmuz darbe girişimini ilk tank sesinin duyulduğu andan itibaren güçlü bir öfkeyle kınıyoruz"
YEREL HABERLER Kağnıcı: “15 Temmuz darbe girişimini ilk tank sesinin ...
Rektör Sade: "Türk milleti sadece milli birlik ruhuyla zafer kazanabileceğini gösteren tek millettir"
YEREL HABERLER Rektör Sade: "Türk milleti sadece milli birlik ...
Başkan Çevik: “15 Temmuz bir milattır”
YEREL HABERLER Başkan Çevik: “15 Temmuz bir milattır”
Selçuk Üniversitesinde 15 Temmuz şehidinin ismi okuma salonuna verildi
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde 15 Temmuz şehidinin ismi okuma ...
Büyükşen çifti cinayetinde 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları inceleniyor
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde 24 şüphelinin HTS ve ...
Başkan Oprukçu: “15 Temmuz bir bağımsızlık destanıdır"
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “15 Temmuz bir bağımsızlık ...