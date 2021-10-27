Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, BeyşehirKonya Karayolu'nun 31. kilometresi Yunuslar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 06 PVC 44 plakalı Ford marka hafif ticari araç Beyşehir’den Konya istikametine seyir halinde iken, Yunuslar Mahallesi içerisindeki karayolundan geçtiği esnada bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki Mehmet Onay'a çarptı. Onay, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada can veren Onay'ın kısa bir süre önce de eşini kaybettiği, yalnız kaldığı evinden namaz kılmak için camiye gitmek istediği esnada karayolunun karşısına geçmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Onay’ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırılırken, sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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