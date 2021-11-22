Yarış yaparken iki gencin öldüğü kazaya sebep olan sürücü tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarış yaparken iki gencin öldüğü kazaya sebep olan sürücü tutuklandı

İHA

Yarış yaparken iki gencin öldüğü kazaya sebep olan sürücü tutuklandı

Konya’da iki otomobil yarış yaptığı sırada, seyir halindeki başka bir otomobilin kaza yapmasına ve 2 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza, 20 Kasım Cumartesi saat 23.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi’nden Sanayi istikametine seyir halinde olan İ.E.S. (18) idaresindeki 38 AZ 344 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek duran araçtaki yolcular Furkan Özütemiz (18) ve Mert Kafalı (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazanın sebebi ile ilgili çalışma başlatırken, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki kameraları detaylı bir şekilde inceledi. Görüntülerin analiz edilmesi sonucunda M.Ö. (29) isimli sürücünün kullandığı siyah BMW marka aracın kırmızı spor bir arabayla yarış yaparken kazaya sebep olduğu tespit edildi.

Kazaya sebep olan sürücü tutuklandı
Kazaya sebep olduğu araç ile birlikte yakalanan M.Ö. isimli şahıs "Taksirle Adam Öldürme ve Trafiği Tehlikeye Düşürme" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yarış yapan diğer araca ise "Trafiği Tehlikeye Düşürme" suçundan işlem yapıldı. Kaza yapan aracın sürücüsü olan ve hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Gazeteciler Hatıra Ormanı’na 5 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Konya'da Gazeteciler Hatıra Ormanı’na 5 bin fidan ...
Konya Büyükşehir’in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor
Çikolata kisti ve bağırsağını tıkayan lezyon alındı, yaşam kalitesi arttı
YEREL HABERLER Çikolata kisti ve bağırsağını tıkayan lezyon alındı, ...
Arkadaşı tarafından vurulan genç, 18 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arkadaşı tarafından vurulan genç, 18 gün sonra ...
Selçuklu Belediyesinden ağız ve diş sağlığına dikkat çeken etkinlik
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden ağız ve diş sağlığına dikkat ...
Karatay Belediyesi personeline “Afet Farkındalık Eğitimi”
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi personeline “Afet Farkındalık ...
Konya Kağıt´ın halka arzı gerçekleşti
YEREL HABERLER Konya Kağıt´ın halka arzı gerçekleşti
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
YEREL HABERLER Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı ...
Hamza Hamzaoğlu: “Oyuncularımdan memnunum”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Oyuncularımdan memnunum”
İlhan Palut: “Şampiyonluğu kim istemez ki?”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Şampiyonluğu kim istemez ki?”
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 3-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 3-0
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor ...
Konya'da devre arasında helikopter ambulans sahaya indi
YEREL HABERLER Konya'da devre arasında helikopter ambulans sahaya ...
Bakan Kurum'dan 'Yeşil tribün' mesajı
YEREL HABERLER Bakan Kurum'dan 'Yeşil tribün' mesajı
Bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan Fransız aile Konya'da
YEREL HABERLER Bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan Fransız ...
Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
YEREL HABERLER Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
Konya itfaiyesi ülke içinde ve dışında model oluyor
YEREL HABERLER Konya itfaiyesi ülke içinde ve dışında model oluyor
Konya Büyükşehir üreticiye lavanta desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir üreticiye lavanta desteğini ...
Başkan Kavuş: “Tüm kurumlarla uyumlu çalışınca kazanan Meram oluyor”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Tüm kurumlarla uyumlu çalışınca ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.