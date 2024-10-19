Köpeğe silah çeken adam tutuklandı
Bahçelievler'de yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalışan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kaldırımda duran köpekten korkan M.Ş., yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalıştı.
Olay anı görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler M.Ş.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
9 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli M.Ş.’nin 'Uyuşturucu kullanma', 'Uyuşturucu bulundurmak' ve 'hırsızlık' başta olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.